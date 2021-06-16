Москва, , 10:54 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о квотировании выбросов в городах и округах с сильным загрязнением воздуха, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Методика определения высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха утверждается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, следует из документа.

Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С принятием закона правительство установит перечень городских поселений и городских округов, сроки и этапы проведения эксперимента в таких городских округах и городских поселениях, а также целевые показатели снижения в них выбросов.

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