Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Мариинская больница в центре Санкт-Петербурга вновь начала принимать пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом ИА REGNUM 16 июня сообщил источник в медицинской сфере.

Мариинская больница

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«Сегодня начали поступать первые пациенты», — прокомментировал собеседник агентства.

Отметим, что городской комитет по здравоохранению по-прежнему не публикует данные о состоянии коечного фонда в Петербурге и не спешит сообщать о развёртывании дополнительных коечных мощностей.

Как сообщает издание «Фонтанка», по предварительным данным, к перепрофилированию в ближайшие дни готовится один из крупнейших специализированных многопрофильных стационаров Петербурга и всего Северо-Запада — Городская многопрофильная больница №2. Коечная мощность больницы составляет 1205 коек.