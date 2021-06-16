Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Стоимость дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побила исторический рекорд.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Так, по итогам торговой сессии 15 июня биржевая цена летнего дизтоплива по национальному индексу выросла на 0,28%, достигнув 52 615 рублей за тонну (максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года).

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм ценообразования на топливо.

Механизм расчета предусматривает снижение условной цены бензина в формуле демпфера на 4 тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года, а также на 2,7 тысячи рублей за тонну в 2022 году. При этом с 2023 года стоимость топлива будет индексироваться на 3%.

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