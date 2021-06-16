Владивосток, 16 июня, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В России планируется создать двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте. Об этом 16 июня в ходе рабочей поездки в Приморский край сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

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«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью, — заявил Борисов. — Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведёт себя тот или иной вид оружия ВС РФ».

Он уточнил, что разработку нового варианта Су-57 планируют Министерство обороны России и КБ «Сухого».

"В планах у Министерства обороны и у КБ «Сухого» — изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель», — сказал вице-премьер.

По его словам, это может создать дополнительный спрос.

Напомним, Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения разработки ОКБ «Сухого». Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования.

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Ключевая особенность Су-57 — сочетание функций ударного самолёта и истребителя. Максимальная боевая нагрузка самолёта составляет 10 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял о подготовке российского оборонно-промышленного комплекса к очередному этапу модернизации отечественного истребителя пятого поколения Су-57.

Первый истребитель Су-57 поступил на вооружение в конце 2020 года. Планируется, что до конца 2021 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получат ещё два истребителя пятого поколения Су-57.