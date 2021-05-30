Москва, , 15:34 — REGNUM В настоящее время российский оборонно-промышленный комплекс готовится к очередному этапу модернизации отечественного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом 30 мая сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин».

«Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс», — сказал он, отвечая на вопросы ведущего.

При этом заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов пояснил, что задачей российского ОПК является обеспечение гарантированной безопасности страны.

«Мы не собираемся кого-то завоевывать», — подчеркнул он.

Отметим, Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который предназначается для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.