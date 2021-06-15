Берлин, , 09:32 — REGNUM Предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») на полуостров Крым являются чушью. Об этом 15 июня заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт (партия «Альтернатива для Германии»).

«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гердт подчеркнул, что это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла и является «полным абсурдом и чистым популизмом».

Кроме этого, депутат бундестага добавил, что газопровод «СП-2» больше нужен Германии, нежели России.

«Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», — отмети Гердт.

При этом он указал, что Крым нужен Киеву только в качестве территории, а население полуострова украинские власти не интересует.

«Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?», — уточнил депутат бундестага.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска газопровода «СП-2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.