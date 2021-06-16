Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга разыскивает 13-летнюю девочку Полину, которая ушла из дома вечером во вторник, 15 июня, и до сих пор домой не вернулась. Об этом 16 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Полиция Петербурга разыскивает 13-летнюю Полину

С просьбой помочь найти дочь в полицию Невского района обратилась 37-летняя мать девочки. Женщина рассказала, что Полина ушла из из квартиры, расположенной в доме на улице Коллонтай, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

«Приметы несовершеннолетней: на вид 13 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые ниже плеч. Девочка была одета в черные спортивные штаны с широким белым лампасом, черную футболку, бело-розовые кроссовки, с собой была сумка через плечо с принтом коровы», — рассказали в Главке.

Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, обращаться по телефонам (812) 573−57−15 или 102.