Цхинвал, , 08:54 — REGNUM В ходе переговоров между представителями Тбилиси и Цхинвала в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) югоосетинская сторона подняла вопрос о провокационных действиях грузинских силовиков. Об этом рассказал агентству «Рес» полномочный представитель президента Южной Осетии Егор Кочиев.

«Грузинский полицейский, как правило, заходит на 15−20 метров, находится одну — две минуты на территории Южной Осетии, и при приближении пограничного наряда, удаляется на территорию Грузии», — сказал Кочиев.

Он также сообщил, что на переговорах был затронут вопрос незаконной установки грузинской стороной блокпоста на югоосетинской территории возле посёлка Уиста (Цнелис) в августе 2019 года. Представители Цхинвала потребовали его убрать.

Кочиев отметил, что на переговорах присутствовали генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и директор по политике безопасности и обороны Европейской Службы внешних действий Йоанеке Балфорт.

Встреча проходила возле грузинского села Эргнети на границе между республиками.

Стоит отметить, что это была 100-я встреча в рамках МПРИ. Ранее представители Тбилиси и Цхинвала в Эргнети собирались в апреле 2021 года.

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