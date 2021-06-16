Варшава, , 08:42 — REGNUM 15 июня Сейм Польши принял резолюцию, призывающую Европейский союз и государства-члены НАТО, в том числе, Германию, срочно остановить строительство российско-немецкого газопровода «Северный поток-2» («СП-2») и не допустить его ввода в эксплуатацию. Об этом сообщает Polskie Radio.

Помимо этого, резолюция призывает США поддерживать и расширять санкции против субъектов, участвующих в строительстве проекта.

«Мы призываем к этому во имя уважения к ценностям, на которых опирается ЕС, во имя солидарности с Украиной и заботы о стабильности и безопасности в Европе, а также ради увеличения силы сопротивления Евросоюза России. Мы также призываем США, как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода», — сказано в резолюции.

Кроме того, депутаты Сейма там указали, что «дальнейшее политическое и экономическое давление со стороны США может способствовать прекращению строительства этого проекта и укреплению сотрудничества между странами-членами Североатлантического альянса по ключевым вопросам, касающимся их безопасности».

За принятие резолюции проголосовали 422 депутата, против был только один депутат — Павел Кукиз. Остальные воздержались.