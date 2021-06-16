Джакарта, , 08:20 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто принял участие во встрече министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая, сообщает Antara.

На встрече обсуждалось развитие сотрудничества АСЕАН и Китая в области обороны за последние 30 лет.

По словам Прабово Субианто, отношения между АСЕАН и Китаем за последние три десятилетия прочно закрепились и продолжают развиваться, в том числе в оборонном секторе.

«Форум стратегического аналитического центра АСЕАН и Китая, обмен офицерами между АСЕАН и Китаем, морские учения — вот некоторые из областей сотрудничества, которые принесли пользу для укрепления доверия и наращивания потенциала АСЕАН и Китая в оборонном секторе», — заявил министр обороны Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, 85% молодых людей в Индонезии уязвимы перед радикализмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство молодых людей в Индонезии уязвимы перед радикализмом