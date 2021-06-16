Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве позволит Москве и Вашингтону наладить сотрудничество между странами, считает газета Financial Times.

Газета указывает, что в отношениях между США и Россией образовался некий «опасный вакуум» в результате сокращения ряда контактов по важным вопросам. В связи с этим издание предполагает, что саммит в Женеве позволит вновь запустить ряд переговорных процессов по взаимовыгодным вопросам. Среди таких интересов газета называет контроль за вооружениями, борьбу с киберпреступностью, а также вопросы ядерной программы Ирана.

При этом FT не исключает, что Байден может пойти на дальнейшую конфронтацию с Россией. По ее предположениям, американский президент в ходе своей поездки по Европе мог заручиться поддержкой лидеров стран ЕС для совместного усиления давления на Москву.