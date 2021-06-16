Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Приглашение губернатора американского штата Техас Грэга Эббота посетить регион с официальным визитом принял бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 15 июня говорится в заявлении экс-президента, распространенного его пресс-службой.

Речь идет о посещении политиком участка границы США и Мексики. Мероприятие намечено на 30 июня. Ранее губернатор Техаса заявил, что намерен представить планы по строительству стены на указанном участке границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент США Джо Байден приостановил строительство стены на американо-мексиканской границе. Ее возведение было начато в период президентства Дональда Трампа.

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