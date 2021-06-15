Манагуа , , 23:46 — REGNUM Экс-президент Никарагуа Энрике Боланос, попытавшийся победить коррупцию консерватор, умер в возрасте 93 лет, сообщает 15 июня Reuters со ссылкой на семью покойного.

Администрация нынешнего президента страны Даниэля Ортеги объявила трехдневный траур по Боланосу, который был президентом с 2002 по 2007 год.

Правление Боланоса запомнилось во многом благодаря реформам, которые расширили права женщин в Никарагуа. После того, как он покинул пост, Боланоса оставил политику и открыл библиотеку, носящую его имя, где собирал документы и архивы, посвященные истории Никарагуа.