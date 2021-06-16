Тирана, , 00:00 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 14 июня сообщило о том, что Люльзим Баша в третий раз подряд был избран главой Демократической партии Албании.

О результате подсчетов голосов сообщил глава ЦИК партии Йемин Джана днем ранее.

В голосовании приняли участие 41 097 из 75 067 членов партии. Кандидатура Баши набрала 32 882 голоса, его главным конкурентом стал Шехай, набравший 6038 голосов. Остальные участники голосования набрали менее тысячи голосов.

Напомним, на парламентских выборов, которые состоялись в конце апреля этого года, Демократическая партия уступила Социалистической, глава которой Эди Рама в третий раз подряд стал премьер-министром Албании.

Читайте ранее в этом сюжете: В албанском городе Эльбасане за 50 дней произошло 5 убийств