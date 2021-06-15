Милан, Италия, , 21:30 — REGNUM Депутаты Европарламента от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» активно обсуждают проект создания единой правой партии Италии, передает Ansa во вторник, 15 июня, со ссылкой на осведомленные источники.

В качестве «образца» предполагается использовать опыт британским лейбористов и французских республиканцев.

Три ведущие правые партии Италии, по данным социологов, совокупно могут претендовать на 50% голосов избирателей («Лига» Маттео Сальвини — 23%, «Братья Италии» Джорджи Мелони — 20%, «Вперед, Италия» — 7%).

Однако не все эксперты уверены, что при объединении правые сохранят свой гипотетический совокупный рейтинг. В двух других, помимо «Вперед, Италия», партиях вопрос об объединении также еще не решен.