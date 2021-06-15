Киев, , 19:39 — REGNUM Судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент Зеленский считает уволенными с должностей, начали дистанционную работу в суде.

Об этом говорится в комментарии судей, который они передали 15 июня украинским СМИ.

Как заявил Тупицкий, он и коллега направляют свои замечания и предложения по тем делам, которые есть в производстве Конституционного суда.

«Мы изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел… В будущем планируем принимать онлайн-участие в открытых заседаниях палаты суда, хотим показать, что суд легитимный, что он разблокирован и работает», — сказал судья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международная комиссия юристов (ICJ) осудила указы Зеленского об отстранении судей КСУ, назвав их не соответствующими международному праву и стандартам о независимости судебной власти. 10 июня стало известно, что шесть судей КСУ заблокировали работу Большой палаты суда, требуя вернуть на должности уволенных.