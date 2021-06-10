Киев, , 17:21 — REGNUM Шесть судей Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали работу Большой палаты суда, требуя вернуть председателя КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина. Об этом сообщило издание «Бабель» со ссылкой на несколько источников.

Как сообщается, 10 июня судья КСУ Александр Литвинов открыто заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского об «отстранении» Тупицкого и Касминина является неконституционным, и потребовал пропустить их на рабочее место. Судью поддержали ещё пять коллег. Они провалили голосование КСУ за повестку дня, после чего заседание закрылось.

Читайте также: Двух судей Конституционного суда Украины не пустили на работу

Как написала в своём телеграм-канале постоянный представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, КСУ должен был рассмотреть несколько резонансных дел, касающихся медицинской реформы, пенсионного обеспечения госслужащих, а также функционирования украинского языка как государственного. Теперь рассмотрение этих дел заблокировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международная комиссия юристов (ICJ) осудила указы президента Украины Владимира Зеленского об отстранении судей КСУ, назвав их не соответствующими международному праву и стандартам о независимости судебной власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Международная комиссия осудила действия Зеленского в отношении судей КСУ