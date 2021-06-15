Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Предпринимательское сообщество Петербурга предлагает Смольному смягчить новые антиковидные ограничения для фуд-кортов и «островков» в торговых центрах. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александра Абросимова.

ИА REGNUM Фуд-корт в торговом центре в период ограничений

Напомним, с 17 июня постановлением городского правительства запрещается работа фуд-кортов и фуд-плейсов (кроме расположенных на вокзалах, в аэропорту и на АЗС), кроме как на доставку. В числе прочих мер в торговых центрах запрещается торговля и оказание услуг на «островках».

Как рассказал бизнес-омбудсмен, 15 июня прошло совещание руководства комитета по промышленности, инновациям и торговли Санкт-Петербурга и бизнес-сообщества, на котором обсуждалось смягчение ограничений для фуд-кортов и «островков» в торговых центрах.

«Представители отрасли предложили огородить площади фуд-кортов и фуд-плейсов и дать возможность продолжать бизнесу работать, либо разрешить обслуживать клиентов «на вынос», а не только осуществлять доставку», — рассказал Александр Абросимов.

Также шла речь об ограничениях в работе кинотеатров. С 17 июня им предписано уменьшить наполняемость залов с разрешенных ныне 75% до 50% от числа зрительских мест.

«Здесь, безусловно, есть свои сложности. Но, с другой стороны, после пика пандемии коронавируса эти учреждения еще не выходили на 100-процентную нагрузку и как раз балансировали по этому показателю в интервале от 50 до 70 процентов», — заявил Александр Абросимов.

Он выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется и власть ограничится уже заявленными дополнительными мерами.

Также, по словам бизнес-омбудсмена, на сегодняшнем совещании рассматривался вопрос о предоставлении мер поддержки малому и среднему бизнесу в сфере общественного питания, в том числе в части налоговых льгот.

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