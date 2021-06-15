Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Канал «Матч ТВ» показал журналистам и блогерам интерьер телестудии, выполненной в форме гигантского стеклянного мяча. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба телекомпании.

пресс-служба «Матч ТВ» Телестудия канала «Матч ТВ»

Студия расположена в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива, недалеко от общественно-делового комплекса «Лахта-центр». Главный режиссёр телеканала Юрий Фроловский сообщил, что масса конструкции составляет более 50 тонн. Её сначала протестировали в Подмосковье, после чего студия была отстроена уже в Петербурге.

Отмечается, что стёкла огромного «мяча» меняют уровень прозрачности для сохранения яркой картинки в кадре. Студия работает ежедневно по 14 часов, при этом в ней находятся 12−14 человек, в числе которых гость эфира и ведущий.

пресс-служба «Матч ТВ» Телестудия канала «Матч ТВ»

Напомним, строительство студии началось 16 мая 2021 года, в преддверии старта Евро-2020. Она будет функционировать до конца чемпионата, который завершится 11 июля 2021-го.