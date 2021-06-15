Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Праздник выпускников школ «Алые паруса» будет проведён в Петербурге в ранее назначенный срок — в ночь с 25 на 26 июня 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция праздника «Алые паруса»

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"Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в 2021 году пройдет 25 июня, как планируется, в очном формате, с соблюдением всех необходимых норм эпидемиологической безопасности», — заявили в пресс-службе «Пятого канала», который обеспечит трансляцию «Алых парусов».

Напомним, своим решением от 13 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ужесточил антиковидный режим в городе. В том числе было отменено проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов». Однако на «Алые паруса» ужесточение эпидемического режима никак не повлияло.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, в столице на фоне роста заболеваемости COVID-19 мэрия Москвы отменила общегородской выпускной в парке Горького.

А в в Подмосковье отменяются общегородские выпускные. Праздничные мероприятия в Московской области пройдут отдельно для каждого класса или на свежем воздухе.

Добавим, что праздник выпускников «Алые паруса» проводится по инициативе акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала», входящего в контролируемую указанным банком медиагруппу.

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Напомним, за последние сутки, по данным оперштаба, в Петербурге зафиксировано 902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — такого суточного числа заражений в городе не было с марта 2021 года. За сутки от ковида в городе скончались 53 человека, что стало самым большим показателем с февраля текущего года.