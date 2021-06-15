Брюссель, , 15:21 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда провел пресс-конференцию по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Брюсселе. В рамках мероприятия он заявил, что Байден заверил его в «заботе о безопасности Польши». Об этом 15 июня сообщает Polskie Radio.

«В разговоре со мной президент США очень четко дал понять, что заботится о безопасности Польши, а также всей Центральной и Восточной Европы. Он заверил, что будет всегда учитывать интересы Польши и региона в своей политике, а также во взаимодействии с Россией», — заявил Дуда.

Напомним, переговоры Байдена и Дуды состоялись в Брюсселе во время проведения саммита НАТО.