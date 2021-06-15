Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Бывший госсекретарь США Майкл Помпео создаст политическую группу, призванную помочь республиканцам на промежуточных выборах в следующем году, сообщает The Hill.

По его словам, пресечение повестки дня президента Байдена и восстановление контроля над палатой представителей и сенатом должны быть приоритетными задачами Республиканской партии.

«Для меня однозначно ясно, что если мы не сделаем это правильно в следующие 16 или 17 месяцев, то, что произойдет в эти следующие четыре года, сделает это невероятно трудным для того, кто будет избран президентом в 2024 году. Так что это моя единственная цель», — отметил он.

Организация, получившая название Champion American Values PAC или CAVPAC, сможет собирать неограниченные суммы денег и помогать кандидатам баллотироваться в федеральные, государственные и местные органы власти.