Вашингтон, 15 июня 2021, 15:15 — REGNUM Бывший госсекретарь США Майкл Помпео создаст политическую группу, призванную помочь республиканцам на промежуточных выборах в следующем году, сообщает The Hill.
По его словам, пресечение повестки дня президента Байдена и восстановление контроля над палатой представителей и сенатом должны быть приоритетными задачами Республиканской партии.
Организация, получившая название Champion American Values PAC или CAVPAC, сможет собирать неограниченные суммы денег и помогать кандидатам баллотироваться в федеральные, государственные и местные органы власти.