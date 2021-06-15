Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении приняла законопроект о строительстве фермерских домов на сельзземлях, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Фермер может построить на своем участке один жилой дом с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более 500 кв.м. и площадь застройки под которым составляет не более 0,25% от площади земельного участка.

Образование земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка, не допускается, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных и муниципальных нужд, следует из поправок.

Законами субъектов РФ могут быть определены муниципальные образования, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

Кроме того, на такие фермерские дома распространяется закон о дачной амнистии.

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