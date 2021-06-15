Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон об упрощенном въезде в Россию родственникам имеющим гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Предусматривается возможность оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, супругами детей, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) граждан РФ, на основании заявления в письменной форме гражданина РФ о въезде указанной категории иностранных граждан в Российскую Федерацию без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД.

Одновременно для таких иностранных граждан увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года. При этом исключается ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

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