Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Бывший член палаты представителей республиканец Дейна Рорабейкер признался 14 июня в том, что он принимал участие в марше на Капитолий, закончившемся погромом законодательного собрания, сообщает The Hill.

Рорабейкер, бывший калифорнийский республиканец, ныне проживающий в штате Мэн, подтвердил Portland Press Herald, что 6 января он участвовал в марше к Капитолию после того, как онлайн-наблюдатели опознали его на видеозаписях в минувшие выходные.

«Я пошел в знак протеста, и я думал, что выборы были фальсифицированными и по ним следует провести расследование, и я хотел выразить это и поддержать это требование», — отметил Рорабахер изданию.

«Но я был там не для того, чтобы устраивать сцены и делать то, что было неприемлемо для кого-либо», — добавил он.

Ранее, 12 июня, анонимная группа интернет-активистов опознала бывшего законодателя на видеозаписях с того события.