Вашингтон, 15 июня 2021, 14:32 — REGNUM Бывший член палаты представителей республиканец Дейна Рорабейкер признался 14 июня в том, что он принимал участие в марше на Капитолий, закончившемся погромом законодательного собрания, сообщает The Hill.
Рорабейкер, бывший калифорнийский республиканец, ныне проживающий в штате Мэн, подтвердил Portland Press Herald, что 6 января он участвовал в марше к Капитолию после того, как онлайн-наблюдатели опознали его на видеозаписях в минувшие выходные.
Ранее, 12 июня, анонимная группа интернет-активистов опознала бывшего законодателя на видеозаписях с того события.