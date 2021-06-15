Ла-Пас, , 14:19 — REGNUM Боливийское «Движение к социализму» возобновило работу по подготовке к съезду, намеченному на 4 августа 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер движения, экс-президент Боливии Эво Моралес.

По его словам, один из вопросов, стоящих на повестке съезда — представительство женщин в руководящих органах движения: если ранее оно составляло 30%, то сейчас должно дойти до 50%.

Также в числе вопросов для рассмотрения на съезде — реформа устава политической организации, вопросы внутренней дисциплины и санкций для нарушителей партийной дисциплины.