Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Больницы Санкт-Петербурга, перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19, переполнены. Чтобы передать пациента на госпитализацию, «скорые» стоят по несколько часов и в случае, если мест в стационаре не находится, возвращают его домой. Об этом 15 июня заявил главный врач, директор частной службы скорой медицинской помощи Coris Лев Авербах.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Александровской больницы Петербурга

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Напомним, с начала июня Смольный перестал сообщать сведения о количестве развернутых коек в перепрофилированных под ковид стационарах и числе свободных коек. При этом суточная выявляемость инфицированных, по данным Роспотребнадзора, перевалила за 900 человек в сутки.

Как рассказал Лев Авербах, утром 15 июня к нему обратился один из врачей «скорой» с просьбой помочь госпитализировать пациентку в тяжелом состоянии. Женщина и бригада медиков с 01:40 мск ожидали госпитализации в Покровскую больницу, но к 04:00 мск в отделе эвакуации медикам сообщили, что «все больницы не принимают» даже пациентов с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), которая была у больной.

«В итоге, пациентку удалось положить ближе к 9 часам утра», — сказал Авербах корреспонденту ИА REGNUM.

«Днем, в среднем, «скорые» стоят в очереди по три часа, ночью по четыре-пять, — отметил собеседник агентства. — В среднем по пять часов ждут».

Как пояснил агентству источник в сфере здравоохранения города, в настоящий момент в городе пациентов с ковидом принимают несколько стационаров, в том числе городские Александровская и Покровская больницы, больницы имени Семашко и Св. Георгия, временный госпиталь «Ленэкспо», Госпиталь для ветеранов войн и, с 16 июня, к ним присоединится Мариинская больница.

Корреспондент ИА REGNUM попытался получить в комздраве Петербурга точную цифру развернутых под коронавирус коек и информацию о том, сколько из них свободно, однако на момент публикации заметки получить ответ так и не удалось.

Напомним, за 14 июня, по официальным данным, в Петербурге зафиксировано 902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 53 человека, что стало самым большим показателем с февраля 2021 года.