Киев, 15 июня 2021, 11:29 — REGNUM Украина заслуживает того, чтобы быть одним из равных членов НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 июня, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».
Зеленский рассказал, что Украина ведёт в отношении НАТО политику «желанного гостя».
По его словам, некоторым странам не нравится резкая прямая позиция Украины относительно НАТО, однако Зеленский считает такую позицию правильной, поскольку она честная.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране не дают план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России. Он также пообещал работать над этим со «скептиками».
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