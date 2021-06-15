Киев, , 11:29 — REGNUM Украина заслуживает того, чтобы быть одним из равных членов НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 июня, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Нас должны приглашать… мы не должны проситься», — сказал он.

Зеленский рассказал, что Украина ведёт в отношении НАТО политику «желанного гостя».

«Политику, которую мы избрали на сегодня, политику «желанного гостя», а не просто бегать, кричать, принимать какие-то законы, вешать плакаты… я считаю, что у нас другая политика, она правильная», — сообщил президент Украины.

По его словам, некоторым странам не нравится резкая прямая позиция Украины относительно НАТО, однако Зеленский считает такую позицию правильной, поскольку она честная.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране не дают план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России. Он также пообещал работать над этим со «скептиками».

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