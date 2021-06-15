Москва, , 12:47 — REGNUM Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект, ограничивающий коллекторов во взаимодействии с родственниками должника, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Вводится презумпция несогласия на взаимодействие.

Согласно изменениям, любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия указанных лиц.

Также предусматривается их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

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