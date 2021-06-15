Стокгольм, , 12:36 — REGNUM 15 июня «Левые» представили правительству Швеции ультиматум по вопросу изменений законодательства об установлении арендных плат за жилье. Согласно требованию, правительство должно либо отложить в сторону вопрос о введении рыночной арендной платы полностью, либо начать переговоры с Ассоциацией арендаторов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

На ответ члены партии дали правительству 48 часов.

«Если правительство не примет ни один из вариантов, то мы больше не будем доверять Стефану Лёвену», — заявила на пресс-конференции лидер «Левых» Нуши Дадгостар.

Таким образом, если кабинет министров Швеции во главе со Стефаном Лёвеном откажется принять ультиматум, то «Левые» намерены инициировать в Риксдаге голосование по вынесению вотума недоверия.