Подгорица, , 00:34 — REGNUM По случаю юбилея 25 лет с момента подписания соглашения о субрегиональном контроле над вооружениями (Дейтонское соглашение) в онлайн-формате 15 июня состоялась торжественная сессия субрегиональной консультативной комиссии. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями (соглашение о Дейтоне), подписанное четверть века назад, способствовало достижению сбалансированного и стабильного уровня вооруженных сил стран-подписантов и военного баланса в регионе, заявил на пресс-конференции после сессии министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович.

В МИД Черногории также отметили, что данное соглашение содержит положения о механизме надзора через режим инспекции, обмена информацией и проверки. Участники сессии также подчеркнули, что соглашение является одним из самых успешных и наиболее применимых не только во всем регионе ОБСЕ, странах Западных Балкан, но и во всем мире.

Напомним, заместитель председателя высшего совета и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, Златко Лагумджи, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и европейской интеграции Черногории Игорь Лукшич, первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич и первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подписали 4 декабря 2014 года документ о внесении поправок к соглашению о субрегиональном контроле над вооружениями, подписанному в дополнение к Дейтонскому соглашению в 1995 году лидерами хорватов, боснийцев и сербов Франьо Туджманом, Бакиром Изетбеговичем и Слободаном Милошевичем.