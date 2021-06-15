Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области продолжают ежедневно выявлять более ста инфицированных коронавирусом лиц. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 107 новых случаев заражения, это на два случая больше, чем сутками ранее. Об этом 15 июня сообщили в региональном оперативном штабе. Также остается высокой смертность от COVID-19.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика суточных случаев коронавируса в Ленобласти

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 14 июня было обнаружено в городах: Тихвин (семь) Мурино (шесть), Коммунар, Кириши, Бокситогорск (по пять), Кудрово, Кингисепп и Всеволожск (по четыре), Выборг и Луга (по три), Светогорск, Подпорожье, Каменногорск, Гатчина, Сертолово, Лодейное Поле, Кировск, Волхов, Тосно, Сланцы, а также в пгт. Кузнечное, в селах Путилово, Алеховщина и Никольское и в деревнях Токкари, Большой Сабск, Малые Колпаны (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 46 667 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 43 640 человек, в том числе 74 человека — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончалось 1605 человек, в том числе 10 — за минувшие сутки: это на один случай больше, чем сутками ранее.