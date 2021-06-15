Москва, , 11:55 — REGNUM В Госдуме считают важным осенью вернуться к вопросу ответственности государства за возможные последствия вакцинации в том числе от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

«Важно уже осенью вернуться в вопросу ответственности государства за возможные последствия вакцинации. Ответственность за смерть от поствакцинального осложнения в 30 тыс. рублей — это издевательство и полная дискредитация системы», — отметил депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Упрямство Минздрава в этом вопросе, который до сих пор не сформировал правительственный отзыв на законопроект парламентария, внесённый ещё в весной 2020 года, мягко говоря, доверия к этому ведомству не добавляет, отметил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, резонансный законопроект о включении прививки от коронавируса в Национальный календарь Совет Думы не снял с рассмотрения, а перенес обсуждение на осень.

«Правительство так и не смогло предложить поправку, которая отвечала бы позиции президента и Думы о четкой фиксации добровольности вакцинации от КОВИДа», — сообщил Николаев.

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