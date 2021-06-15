Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге констатировали 53 смерти, основной причиной которых стали последствия коронавирусной инфекции, сообщили 15 июня в федеральном оперштабе. Новый уровень смертности — на пять человек больше, чем сутками ранее, и в целом соответствует суточным цифрам февраля 2021 года, после которого смертность снижалась.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь из машин скорой помощи у Александровской больницы Петербурга

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Кроме того, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 902 новых случая заражения коронавирусом. Это на 37 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Столь существенный суточный подъем темпов распространения инфекции в предыдущие дни не отмечался. В последний раз до этого суточное число новых носителей превышало отметку в 900 человек 19 марта 2021 года.

С учетом новых данных в Петербурга за время пандемии выявлено 452 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 14 999 человек. Сумели выздороветь 422 228 человек, в том числе 913 были выписаны по выздоровлению за истекшие сутки.