Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предметно занялся жалобой петербурженки Аллы Ильиной, которая в феврале 2020 года была принудительно, по решению суда, помещена в бокс инфекционной больницы, несмотря на отрицательные тесты на наличие COVID-19. Суд направил запрос властям Российской Федерации, содержащий вопросы о принудительной госпитализации людей с подозрением на коронавирус. Об этом 15 июня сообщила адвокат «Агоры» Ирина Хрунова, представляющая интересы Ильиной в ЕСПЧ.

Пост Аллы Ильиной в Instagram после принудительной госпитализации

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ЕСПЧ поставил перед властями России вопросы о том, была ли принудительная госпитализация Аллы Ильиной с 17 по 21 февраля 2020 года законной по смыслу статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность), а также о том, что именно послужило правовым основанием для принудительной госпитализации женщины.

Напомним, эта резонансная история произошла в Петербурге в феврале 2020 года, еще до объявления в РФ режима повышенной готовности из-за коронавируса и введения локдауна. Вернувшуюся из турпоездки в Китай Ильину госпитализировали в клиническую инфекционную больницу им. Боткина с признаками ОРВИ. На следующий день, используя знания в электротехнике, Ильина замкнула цепь, отключила электронный замок, после чего беспрепятственно покинула палату и больницу.

Тогда управление Роспотребнадзора по Петербургу подало в суд иск к Ильиной, требуя ее принудительной госпитализации, который был удовлетворен Петроградским районным судом, и женщина вновь была доставлена в стационар на обсервацию. Коронавирус у нее в итоге не был обнаружен.

«Жалоба в ЕСПЧ была подана два месяца назад и коммуницирована в рекордно короткий срок», — отметила адвокат.