Москва, 15 июня, 2021, 10:34 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке развивается железнодорожное сообщение по проекту «Восточного полигона».

Rzd.ru Восточный полигон

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» Транссиб адаптируется для пропуска специализированных контейнерных поездов. Благодаря этому уже к 2024 году пропускная способность БАМа и Транссиба увеличится до 180 миллионов тонн. Соответственно в этот период ожидается рост числа транзитных контейнерных перевозок.

28 апреля был утвержден паспорт II этапа инвестиционного проекта по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. На совещании по развитию угольной отрасли, проведенном президентом РФ Владимиром Путиным в марте, глава государства подчеркнул: «Работа по Восточному полигону должна быть максимально чёткой и ритмичной, поэтому поставил правительству задачу определить и чётко зафиксировать параметры II этапа развития магистралей с указанием пропускной и провозной способности по отдельным участкам, а также предельный вес грузового поезда в поквартальной разбивке до 2024 года».

Основную конкуренцию стремительно-развивающемуся железнодорожному сообщению по-прежнему составляют авиаперевозки. Они остаются самым быстрым способом доставки грузов, особенно в отдаленные регионы, хоть и стоят зачастую дороже. Однако теперь отправить груз по воздуху в Петропавловск-Камчатский, Якутск и Южно-Сахалинск можно со скидкой до 80% из любого города, где есть терминал ГК «Деловые линии».

Как отметили аналитики логистического оператора, грузооборот в этих городах на Дальнем Востоке вырос на треть только за первый квартал — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Мы видим рост грузопотока не только в обороте. С начала года также увеличилось и число накладных — примерно на 20%, и на столько же — количество получателей. Причем востребованы направления как среди компаний, так и физических лиц, и возможность отправить груз самолетом сделает для всех услугу перевозки удобнее и в разы быстрее», — рассказали в пресс-службе «Деловых линий».

Напомним, модернизацию БАМа и Транссиба предусматривает долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года, утвержденная правительством РФ в 2019 году. Проект призван разгрузить главные магистрали и обеспечить достаточную мощность для сообщения с новыми месторождениями.