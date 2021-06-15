Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 10:07 — ИА Регнум. За нерабочий понедельник, 14 июня, в Петербурге тесты на наличие коронавируса сдали 16 502 человека, сообщили 15 июня в городском оперативном штабе по борьбе с эпидемией COVID-19. Это более чем на пять тысяч тестов меньше, чем было сделано сутками ранее, когда в городе обследовали 21 610 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Кроме того, за последние сутки в Петербурге поступило 16 120 телефонных вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за воскресенье, 13 июня, в Петербурге было зафиксировано 865 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 451 595 случаев заражения. От COVID-19 скончались 14 946 человек, в том числе 48 — за 13 июня. Выздоровели за время пандемии 421 315 человек.