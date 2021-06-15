Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В первый рабочий день после длинных выходных в Петербургском метрополитене усилили контроль за соблюдением пассажирами масочного режима, обязательного при пользовании всем общественным транспортом и при нахождении в местах ожидания транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

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«Ношение масок в метро должно быть постоянным, а не только при проходе через турникеты <…> носите маску, закрывающую рот и нос, на всем протяжении поездки», — напомнили ранее в телеграм-канале метрополитена.

Как сообщает 15 июня телеканал «Санкт-Петербург», контроль за ношением масок ужесточен в наземных и подземных вестибюлях метрополитена, кроме того, подземкой создаются мобильные бригады, которые будут выявлять нарушителей. Отсутствие маски может обернуться административным штрафом до 4 тысяч рублей.

На эскалаторах и в поездах подземки звучат напоминания о необходимости использования средств индивидуальной защиты на протяжении всей поездки.

Ранее в комитете по транспорту Санкт-Петербурга напомнили, что средства защиты (маски) необходимо использовать при поездках в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, пригородных поездах и такси, а также при нахождении на остановках транспорта.

Напомним, с 17 июня в Петербурге вводятся новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19.