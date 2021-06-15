Брюссель, , 09:15 — REGNUM В НАТО поддерживают проведение реформ в Грузии, но о сроках вступления этой страны в Североатлантический альянс пока речи не идёт. Об этом 14 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

«Я не могу назвать вам точную дату, но могу с уверенностью сказать, что мы поддерживаем реформы, которые помогут приблизить Грузию к НАТО», — сказал генсек альянса.

Он добавил, что в НАТО ценят Грузию, как союзника в Черноморском регионе. Столтенберг также подчеркнул, что вступление в альянс новой страны зависит от согласия всех остальных стран-участниц военного блока.

Напомним, 14 июня в Брюсселе проходил саммит с участием представителей государств, входящих в НАТО. На нём, в том числе, обсуждалось вступление в НАТО Грузии и Украины.

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