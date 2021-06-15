Токио, , 08:32 — REGNUM Правительство Японии направило протест Южной Корее по дипломатическим каналам в связи с проведением Сеулом военных учений у спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море, на которые претендует Токио. Об этом генеральный секретарь правительства островного государства Кацунобу Като 15 июня сообщил в ходе регулярной пресс-конференции.

«Острова Такэсима исторически, а также с точки зрения международного права являются исконной территорией Японии. В связи с этим мы заявили южнокорейской стороне суровый протест», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вблизи спорных островов проходят учения с участием ВМС и береговой охраны Южной Кореи. В настоящее время острова Такэсима контролируются южнокорейскими вооружёнными силами.

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена Советской Армией от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются вооруженными силами Южной Кореи. Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году.