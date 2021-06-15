Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Рекомендацию не проводить совместную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным дали эксперты по России накануне двустороннего саммита в Женеве президенту США Джозефу Байдену. Об этом 14 июня сообщил портал Axios.

По данным портала, накануне встречи с российским лидером президент США встретился с экспертами по России, среди которых были как действующие чиновники, так и бывшие, в том числе сотрудничавшие с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

Среди приглашённых на брифинг специалистов были бывший старший директор по России Совета национальной безопасности при Белом доме Фиона Хилл, экс-послы США в Москве Майкл Макфол и Джон Теффт, бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер. Эксперты дали американскому лидеру совет избегать совместной пресс-конференции с российским лидером, чтобы не дать президенту России «затмить частные переговоры новыми публичными предложениями».

При этом часть экспертов высказалась за расширение взаимодействий с Россией, включая восстановление консульских и дипломатических должностей. Другие же придерживались стратегии демонстрации жёсткого подхода при любой возможности. Отмечается, что сам факт встречи с экспертами, о которой ранее не сообщалось, демонстрирует желание Байдена как можно полнее подготовиться к предстоящему двустороннему саммиту в Женеве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден назвал российского президента Путина «умным, жёстким и достойным соперником».

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