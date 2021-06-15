Белград, , 08:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 14 июня выразил ожидание того, что представители Приштины в Брюсселе продолжат устраивать «свое шоу». Он отметил, что они по существу не заинтересованы в диалоге, а их скорее интересуют результаты местных выборов, которые они анонсировались на октябрь. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич в преддверии завтрашнего продолжения диалога Белграда и Приштины в Брюсселе заявил, что нетрудно понять из заявлений чиновников Приштины — Альбина Курти, Глаука Коньуфце, Вьосы Османи — что они очень ждут результатов местных выборов в октябре, а не нормализации отношений с Белградом.

«Они заинтересованы в победе на выборах и будут вести себя соответствующе, как будто диалога и не было. Они будут требовать стать равноправной стороной, словно мы два государства. Поскольку это невозможно, я могу их выслушать и посмеяться над всем этим», — подчеркнул Вучич.