Москва, 15 июня, 2021, 00:08 — ИА Регнум. Вакцинация сотрудников МУП «Мосгортранс» грозит стать для столицы серьезной проблемой. По неподтвержденной информации, водители массово отказываются от прививок, и исправить это не могут даже прямые указания начальства. Работники общественного транспорта якобы ищут обходные пути и покупают фальшивые справки о вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Профсоюзный лидер напомнил, что водителей московских автобусов, трамваев и троллейбусов начали вакцинировать в числе первых. Прививки от коронавируса для них стали доступны в конце 2020 года. Тогда многие работники МУП «Мосгортранс» восприняли эту новость с радостью и поспешили отправиться на вакцинацию. К тому же за это им якобы обещали бонусы — дополнительный отпуск и премию в 30 тыс. рублей. Однако такое позитивное развитие событий пресек один эпизод.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

«Когда они (водители — прим. ИА REGNUM) приехали, им дали документы, и они увидели, что они дают своё согласие на добровольное участие в медицинском эксперименте по этим прививкам. Ребята забрали эти бумаги и со скандалом оттуда ушли», — рассказал Дашков.

По словам собеседника ИА REGNUM, на фоне роста заболеваемости COVID-19 в столице и введения новых ограничений вопрос вакцинации снова стал актуальным. С 13 июня работников транспорта стали активно побуждать делать прививку. Эти меры, однако, не находят позитивного отклика у многих водителей.

«Буквально вчера люди стали жаловаться, что начальники колонн в рабочий чат пишут, если водители не будут прививаться, их не будут допускать до работы… Такой тренд, что нужно всем прививаться, если кто-то не привьётся, его до работы не допустят», — сообщил глава транспортного профсоюза.

Конкретные сроки, после которых непривитых водителей могут не допустить к управлению транспортом, пока не названы. По информации собеседника ИА REGNUM, в планы городских властей входит вакцинировать порядка 7 тысяч водителей Мосгортранса, то есть примерно половину от штатной численности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса в маске

Дашков убежден, что добровольно-принудительная вакцинация желаемых результатов не приносит. По его словам, многие водители напуганы, в безопасности прививок сомневаются, а переубедить их не получается. В итоге ряд сотрудников МУП «Мосгортранс» якобы прибегают к разного рода ухищрениям, чтобы продолжать работу, избежав вакцинации.

«Кто-то приносит «левые» справки от том, что он привит, или что у него есть побочные эффекты на вакцину. Люди массово ищут конторы, которые дают такие справки, и так уходят от вакцинации. Вакцинируются единицы — это в основном люди, которые приехали из регионов и боятся потерять работу. Среди работников общественного транспорта в Москве привиты единицы», — подытожил Дашков.

Приведенные главой профсоюза сведения не коррелируют с заявлениями мэра Москвы Сергея Собянина. Выступая 21 мая 2021 года на марафоне «Новое знание», он заявил, что столичная система здравоохранения является лучшей, причём не только в России, но и во всём мире. Доказательством этого служит успешный опыт борьбы с распространением коронавируса.

Mos.ru Сергей Собянин посещает пункт вакцинации от коронавируса

«Поначалу скептическую улыбку даже у меня вызывало: ну не может в Москве быть лучшая система здравоохранения. Нам же все говорят, что у нас хуже. Но когда наступил этот экзамен под названием «пандемия», оказалось, — да, лучшая. Без всякой ложной скромности — лучшая. Скорая помощь — лучшая, безотказная даже в самый пик пандемии. Амбулаторные центры, многопрофильные больницы, с которыми мы мучились, создавая мощную управляемую систему, оказались тоже лучшими. Информатизация, цифровая среда — без этого невозможно было бы создать эффективную систему контроля, оказания содействия и телемедицину», — сказал Собянин.

После таких слов с трудом верится, что в Москве могут быть серьезные проблемы с профилактикой коронавируса. Так может ли информация о массовых отказах вакцинироваться быть достоверной? Не исключено, что да. Во-первых, в доказательство своих слов Дашков предоставил видео, снимки документов, электронных писем, переписки в чатах, которые косвенно могут подтвердить правдивость его сведений. Во-вторых, расследование ИА REGNUM показало, что заявления столичных чиновников об успехах в профилактике COVID-19 не всегда полностью соответствуют действительности. Лучший пример тому — публикация «Выбор без альтернативы. Сколько вакцин от COVID-19 доступно в Москве». В этой статье описывается, что из всех вакцин в столице широкому кругу лиц доступен только «Спутник V».

Через день после выхода этого материала в СМИ было опубликовано заявление вице-мэра столицы Анастасии Раковой. В нем чиновница сообщила, что каждый пункт вакцинации на территории города, помимо «Спутника V», располагает препаратом «ЭпиВакКорона». Заявление, однако, не нашло своего подтверждения в новом расследовании корреспондента ИА REGNUM — получить прививку «ЭпиВакКороной» ему не удалось ни в одном из административных округов столицы. Это показывает, что официальная информация московских властей не всегда тождественна реальной ситуации в городе.

Mos.ru Анастасия Ракова

Сам факт того, что столичные власти якобы настаивают на вакцинации работников общественного транспорта, едва ли заслуживает критики. Эксперты сходятся в том, что только прививочная кампания способна остановить пандемию. Нареканий, если верить рассказу Дашкова, заслуживает то, насколько неуспешно городские власти проводят эту работу. Пока в других мировых мегаполисах количество привитых стремится или уже перевалило за 50% жителей, в Москве несбыточными оказываются задачи привить половину работников транспорта, а это, напомним, едва ли не главная профессия из «группы риска».

Так или иначе, но на данный момент в Москве складывается, пожалуй, не имеющая аналогов в мире ситуация — резкий рост заболеваемости COVID-19 происходит на фоне абсолютной доступности вакцины. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе обновляет максимумы с начала года. И это при том, что, по оценке столичных властей, иммунитет к коронавирусу сформировался уже у каждого второго москвича. Складывающаяся тенденция создает риски того, что план по вакцинации в городе может быть не реализован.