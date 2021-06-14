Рига, , 16:57 — REGNUM Многомиллионный контракт министерства внутренних дел Латвии на установку камер видеонаблюдения и программного обеспечения систем видеоконтроля получила фирма KB Open с уставным капиталом 2800 евро и с отсутствием соответствующего опыта. Об этом сообщила передача телевизионных расследований «Ничего личного» (Nekа personiga) местного канала TV3.

Контракт свыше 3 млн евро достался фирме, которую в момент основания и до последнего времени возглавлял сын секретаря МВД Сигне Боле — Карлис Боле. Когда был объявлен конкурс на получение контракта, произошла рокировка в руководстве фирмы и ее возглавила друг семьи Боле Герта Готлевска. Сама фирма была основана всего год назад, у нее до сих пор нет ни офиса, ни сайта, ни контактных телефонов. Ее рабочим адресом названа частная квартира в Риге.

Согласно условиям договора, фирма должна поставить программное обеспечение, которое сможет соединить в единую сеть все системы видеонаблюдения в Латвии, принадлежащие государству и самоуправлениям, чтобы было проще обрабатывать записанное видео.

Также фирма должна будет поставить и установить новые камеры видеонаблюдения.