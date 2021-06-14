Усть-Каменогорск, Казахстан, , 16:00 — REGNUM Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов назвал критику в свой адрес со стороны представителей бизнеса давлением и шантажом. Об этом глава региона заявил в интервью политику Талгаут Калиеву.

«Это попытка банального давления на органы государственной власти и на меня лично с целью принуждения к выделению необоснованных субсидий», — сказал Ахметов. По его мнению, предприниматели противятся выполнению требований к качеству работ и услуг.

Ранее с критикой властей Восточно-Казахстанской области выступили гендиректор ТОО «Топаз» Булат Багадаев, гендиректор ТОО «Металлист» Айдос Сериккалиулы и другие бизнесмены.

Ахметов сказал, что критика предпринимателей связана с нежеланием соблюдать требования по качеству работ и услуг. Глава региона отметил низкое качество ремонта дорог и городского парка.