Москва, , 15:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, что у России нет привычки убивать кого-либо, отвечая на вопрос, приказывал ли он убить оппозиционного блогера Алексея Навального.

В ходе интервью президента России спросили, было ли «совпадением» то, что в последние годы были убиты несколько политических оппонентов, либо же их якобы пытались убить. Также журналист спросил Путина, приказывал ли он убить блогера Навального.

«У нас нет такой привычки — убивать кого-либо», — ответил российский лидер.

Стоит отметить, что цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.

Напомним, что история с якобы отравление оппозиционного блогера Навального в Омске в августе 2020 года наделала много шума. Сторонники Навального, да и западные страны пытались представить дело так, как будто блогер был отравлен, и за этим стоят российские спецслужбы. Однако даже сам факт отравления подтвержден не был, не говоря уже об участии российских спецслужб.