Копенгаген, , 14:59 — REGNUM Посол России в Дании вызван в министерство иностранных дел этой страны из-за сообщений о том, что российские военные самолеты на минувшей неделе якобы нарушали воздушные границы королевства. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба датского МИД.

«Тот факт, что российские истребители дважды нарушили в воздушное пространство Дании, является серьезным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил для военных полетов», — приводит пресс-служба слова главы МИД Дании Еппе Куфуды.

Также он добавил, что намерен обсудить этот якобы имевший место инцидент с союзниками Дании. При этом отмечается, что Куфуд 14 июня будет сопровождать премьер-министра страны на саммите НАТО, где и планируется провести указанное обсуждение.

«Это, к счастью, один из редких случаев, когда я чувствую себя обязанным вызвать посла. Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить и что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным», — добавил глава датского МИД.

Отметим, ранее министерство обороны Дании заявило, что российские военные самолеты якобы дважды 11 июня вторгались в датское воздушное пространство в районе острова Борнхольм.