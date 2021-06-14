14 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили новость о том, что на Украину не впустили российскую актрису. Женщине запретили въезд в страну на три года.

Оксана Переможенко, , 14:34 — REGNUM Российскую актрису озвучивания и дубляжа, которая пыталась въехать на территорию Украины через Молдавию, не пустили пограничники. Женщине запретили въезд в страну на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. Инцидент произошел 12 июня в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное». Как выяснили пограничники, 59-летняя россиянка ранее находилась в Крыму. По словам женщины, она ехала в Одессу, чтобы выступить в театре. По информации одесского издания «Думская», речь идет о Ларисе Брохман.

Иван Шишкин. Стадо овец в лесу. 1865

Новость обсудили в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Многих возмутило произошедшее, но среди комментирующих были и те, кто считает, что украинские пограничники поступили в рамках украинского закона и в этом нет ничего вопиющего.

«Еще одна победа! Украина — «страна побед»! Слава Украине!» — иронизирует Сергей К.

«А как же квартира Вовы Зерошенко (Зеленского. — О. П.) в Крыму? Он там квартплату платит и этим спонсирует «террористов»! Как с Зерошенко поступить? А его сериалы? Которые он русским продает и берет «кровавые» деньги…» — отметила Helgi A.

«Теперь заживем по-новому!!!» — написал Коzak ua.

Иван Шишкин. Стадо овец в лесу. 1865

«Ну так она нарушитель государственной границы Украины. Вот и санкции применили. Все правильно. Не вижу ничего страшного», — написал MyRybik.

«Я думаю, за такую «победу» можно и гимн спеть пару раз», — добавил Весёлый Молочник.

«А как насчет солнца? Оно ведь восходит не на западе!» — пишет читатель под псевдонимом Политический обзор Веселый майор.

«Перемога!!! Бабу не пустили, а российскую армию в Крыму… [боятся]» — добавил Дмитрий Б.

«Крым пропустили, актрису — нет, чудные орки», — отреагировал Сергей.

«Лучше бы так контрабанду ловили. Вот пример, что сделал человек? А ничего, деньги на жизнь зарабатывает, а вы его решили настроить против Украины! Твари, надеюсь в аду встретимся…» — написал Алексей И.

«Та «герои». Забыли еще электроэнергию и газ не пускать», — пишет Taras Y.

«Какие молодцы! Какой героический поступок! А у самих родственники живут не в России? Не там подрабатывают?..» — поинтересовалась Valentina V.

«Чем же еще потешить голодного украинца?» — спросил Олег Крым.

Театр абсурда wackystuff

«Отличные новости, Крым — «ваш»… Ехай в Крым…» — написал Kvill UA.

«Все смешали. Спорт в политику превратили, театр и кино — в политику, музыку — в политику, а не… [много ли] берут на себя эти хрупкие плечи, глядишь, в один момент так могут хрустнуть, что… [не] соберешь. Надо немного головой думать, а не тем местом, на котором сидишь или играешь», — отреагировал Вася Ш.

«Туда ещё кто-то ездит?» — спросил Quentin Tarantino.

«Газ и нефть тоже не пускайте, они хоть с Европы, но все равно они российские», — подытожил rcc4.

Читайте также: «Главное при въезде на Украину — чтобы прививка от бешенства была!..»

Напомним, ранее стало известно, что украинские пограничники не пускают в страну иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».