Оксана Переможенко, 11 июня 2021, 12:20 — REGNUM Украинские пограничники не пускают в страну иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила 10 июня пресс-служба государственной погранслужбы Украины (ГПСУ).
«За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе ГПСУ добавили, что такие документы не дают права на въезд, поскольку российская вакцина якобы не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Новость обсудили в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube, и она вызвала оживленное комментирование. Люди раскритиковали решение украинской стороны, отметив, что страдать от него будут простые люди.
«И это заявляет та страна, где не вакцинировано даже 1% населения. Самое корректное слово — дураки!» — написала Ирина Х.
«Это признак неполноценности и беспомощности на государственном уровне. Это к кому-то брат, мать, отец, дети и другие родственники не смогут приехать в гости с России и Беларуси. Я с каждым днём всё больше понимаю жителей Донбасса и Крыма», — добавил Игорь О.
«Когда же у нас в стране будет правительство без комплексов неполноценности… Сдохнем, но вакцину у РФ не возьмем и не признаем», — пишет Татьяна.
«Прям-таки очередь стоит из россиян на границе… Бред сумасшедшего!!!» — отреагировал Сергей Г.
«Так европейские страны пропускают вакцинированных «Спутником». Или Украина не Европа?» — спросила Olichka ND.
«Я начинаю презирать свою страну!!! Никогда не думал, что когда-то так будет!!!» — добавил shires edwards.
«Нужно идти до конца: кто не завернут в жовто-блакытный (желто-голубой. — О. П.) прапор (флаг. — О. П.) — отказать во въезде!» — не без иронии пишет Шкирян Зоряк.
«В Украину только сумасшедшие стремятся въехать», — отреагировал Роман К.
«Разве есть нормальные люди, которые к вам хотят приехать?.. Только преступники к вам бегут», — добавил South Man.
«Видимо, это сделано для того, чтобы не вызывать у непривитого местного населения комплекс неполноценности», — предположил v s.
«На знание гимна Украины когда будут проверять? Кто не знает — не пущать!» — иронизирует Светлана Б.
«Есть повод свалить с этого нацистского гадюшника, надо только уколоться «Спутником V» — и политический беженец. Супер!» — не без иронии добавил Адекватный одессит.
«Главное при въезде в Украину — чтобы прививка от бешенства была», — добавила Татьяна А.
«А как же перелет через границу российских комаров и других насекомых?! С этим надо срочно что-то решать!..» — написал Александр К.
«И, как всегда, обычные люди страдают. Политики и чиновники ездят, куда хотят и на чём хотят, с обоих сторон. Нет, надо на**ать простому народу…» — отреагировала Елена Б.
«Вдруг захотите российского газа, помните, он вперемешку со «Спутником V», — не без иронии подытожила Людмила К.
Напомним, Украина могла производить вакцину «Спутник V» на имеющих в Харькове мощностях, однако украинская власть отказалась регистрировать российскую вакцину на территории страны.