Нур-Султан, , 13:13 — REGNUM Обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане обсудили специальный представитель США Залмая Халилзада и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе президента республики.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане в контексте вывода войск США и НАТО. Собеседники также рассмотрели перспективы социального-экономического восстановления страны.

Токаев назвал сотрудничество по урегулированию ситуации в Афганистане важной составляющей взаимодействия США и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи заявил, что Афганистан покинуло примерно половина войск США.